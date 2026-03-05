JKAは5日、26年度の競輪ワールドシリーズ、G3ワールドサイクリスト支援競輪（8月6日〜9日、和歌山）に出走する外国人選手6人（男3、女3）を発表した。男子はハリー・ラブレイセン（29＝オランダ）、マシュー・リチャードソン（27＝英国）、ジョセフ・トルーマン（29＝英国）の3人。ラブレイセンはパリ五輪のケイリン、スプリント、チームスプリントの金メダリスト。昨年のUCI（国際自転車競技連合）世界選手権では上記3種目