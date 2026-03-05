ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが２９日に三重・鈴鹿サーキットで開催される「２０２６ＦＩＡＦ１世界選手権シリーズＡｒａｍｃｏ日本グランプリレース（Ｆ１日本グランプリ）」の決勝前セレモニーの中で、ピアノとドラムによる国歌演奏を行うことが５日、分かった。開催期間中には２０万人を超える観客がレースを観戦し、決勝は世界１８０以上の国と地域で中継される世界的イベント。ＹＯＳＨＩＫＩは大舞台を前