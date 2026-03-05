タレントのグッチ裕三（74）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。人気俳優との2ショット写真を披露した。グッチは「今夜も寿司屋で乾杯する同級生！」とコメント。俳優・三宅裕司とグラスを掲げた2ショット写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「THE夜もヒッパレ見てました」「いいな〜」「仲良し！素敵！」「最高〜」などの声が集まった。三宅は昨年9月に出演したラジオ番組で、「『（THE夜も）ヒッパレ』で