ABCマートでは、アイドルデュオROIROMを起用したFILA「DISTRACER」キャンペーン第二弾を2026年3月5日（木）よりスタートしました。春らしいカラーを基調とした新ビジュアルやムービーが公開され、ROIROMの仲睦まじい姿とともにスニーカーの魅力を発信。さらに購入者限定のノベルティやアプリ抽選企画など、ファンにはうれしいキャンペーンも展開されます。春のコーデ