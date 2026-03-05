日本ハム・新庄剛志監督が５日、エスコンフィールド北海道で行われた「優勝祈願米」の贈呈式に出席した。地元の北広島市が、同市の米農家が生産したブランド米「ゆめぴりか」１俵６０キロをチームに贈呈。上野正三市長から「監督はじめ選手のみなさんにおいしいお米を食べていただいて、ぜひ優勝していただきたい」と激励された新庄監督は「ありがとうございます。いっぱい食べさせてもらいます」と感謝した。