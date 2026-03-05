「東海道マッハ便」の利用を知らせるすし店店頭の案内＝名古屋市JR東海が、東海道新幹線車内の空きスペースを活用し、新たなサービスを続々と提供している。2023年のワゴン販売終了で使わなくなった業務用室などを利用して乗客とともに荷物を運ぶ「貨客混載」を展開。24年に廃止となった喫煙室はビジネス用の個室型ブースに転換した。貨客混載の法人向けサービス「東海道マッハ便」は24年に開始し、山陽新幹線直通列車を利用す