富岩運河環水公園に隣接する親水広場で、富山市が進めていた再整備の工事がおおむね終わりました。固定式ベンチなどが撤去され、広々とした空間でイベントなどの利用がしやすくなります。親水広場は富岩運河環水公園に隣接し、南側を市総合体育館、北側をとやま自遊館とサンフォルテに挟まれた長さ250メートル・幅40メートルの広場です。交流や賑わいの空間として活用されていましたが整備から30年近くが経ち、老朽化