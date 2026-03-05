JRAの最少体重勝利記録（338キロ）を持つアイドルホースで、24年に引退し繁殖入りしたメロディーレーン（牝10、父オルフェーヴル）が、けい養されている岡田スタッド（北海道新ひだか町）で初子となる牝馬（父ベンバトル）を出産した。同スタッドの公式YouTubeで発表された。映像は出産直後と見られ、「メロディーレーンの初仔が生まれました」のタイトルで「無事出産と相成りました。栗毛の女の子です」と説明。馬房内に横た