6速MT×水平対向ターボに高性能AWD搭載のハッチバック！2026年3月1日、「ENEOS スーパー耐久シリーズ2026 Empowered by BRIDGESTONE」（以下、S耐2026）の公式テストが「モビリティリゾートもてぎ」（栃木県茂木町）で開催されました。3月21日のシーズン開幕を目前に控え、各チームの仕上がりを占う重要なテストとなります。【画像】超カッコいい！ これがスバルの「凄いハッチバック」です！（30枚以上）そんな公式テストの