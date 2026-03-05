チャイニーズ・タイペイは0-3で完封負けも…最後まで熱気落ちずワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグC組が5日、東京ドームで開幕した。2024年のプレミア12を制したチャイニーズ・タイペイ代表は、オーストラリア代表の前に完封負けを喫した。それでも、平日12時プレーボール開始とは思えぬ熱狂が、場内を包み込んだ。1球1球、1プレー1プレーに歓声が送られた。木曜平日のデーゲーム。通常であれば閑散としてい