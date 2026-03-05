歌手・俳優の中村雅俊（75）と俳優・五十嵐淳子（73）夫妻の三女で、モデルの中村里砂（36）が4日、自身のインスタグラムを更新。透き通るような白肌が際立つオフショルダー姿を公開した。【写真】「綺麗なお肌チラ見せ」背中で魅せる“オフショル”姿を披露した中村雅俊の三女・中村里砂里砂は、雑誌『MARQUEE Vol.161』の掲載を報告し、自身がプロデュースを手掛けるアイドルグループ「EDEN」と「MEOWMEW」が同誌で7ページに