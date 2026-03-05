■『RIZIN.52』メディアデー（5日・都内ホテル）メインイベントの第12試合で元ベラトール王者のパッチー・ミックスと対戦する秋元強が、2日後に迫った試合に向けて、揺るぎない自信をみなぎらせた。【動画】【RIZIN】秋元強真、朝倉未来&シェイドゥラエフに対戦要求するミックスに苛立ち「舐められてるな」秋元は昨年5月に高木凌、7月に赤田功輝、11月に萩原京平、そして大みそかに新居すぐると4試合を戦い、高木戦のみ判