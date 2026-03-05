お笑い芸人・明石家さんまが4日放送のフジテレビ系バラエティー『ホンマでっか！？TV』（毎週水曜後9：00）に出演。花粉症研究の専門家に語気を強める場面があった。【写真】幸せそう！さんま、二千翔さんと妻の貴重な3ショット番組はこの日「日本人の2人に1人が花粉症!?花粉症最新研究を発表！」と題して放送、専門家らが花粉症の症状を抑える食べ物や鼻づまり・目のかゆみを抑えるツボを伝授したほか、花粉症の最新研究を