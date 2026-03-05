「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏さんが自身のインスタグラムを更新。結婚したことを公表しました。 【写真を見る】【 佐々木彩夏 】結婚を発表「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」佐々木彩夏さんは「いつも温かい応援本当にありがとうございます。私事ではありますが、この度結婚することになりました。」と、報告。続けて「こうして人生の節目を迎えられるのも