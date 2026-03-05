元ソフトバンク監督の工藤公康氏（62）が、YouTube「名球会チャンネル」に出演。中村紀洋氏（52）と日本が連覇を目指すWBCの戦いを占った。打のキーマンは当然、大谷翔平だが、工藤氏は「一番気にしているのは、相手が意識しすぎて勝負してくれないこと」と指摘した。工藤氏は「僕が（相手チームの）監督だったら勝負しない。打たれる確率は相当高い」と説明した。中村氏も「それが一番嫌ですね」と同意した。大谷が勝負