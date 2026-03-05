俳優の脇知弘さんが自身のインスタグラムを更新。自身のダイエット成果を報告しました。2026年3月3日の投稿で、103キロから93キロまで10キロの減量に成功したことを明かしています。 【写真を見る】【 脇知弘 】「103kg→93kg」10キロのダイエット成功を報告「ほとんど誰にも気づかれません」脇知弘さんは「自分から言いますが。。。ダイエット中です笑」とユーモアを交えながら現状を報告。ジムでのトレーニング風景を撮影