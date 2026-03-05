大麻由来の違法薬物「THC」を使用したなどとして、熊本市で大麻由来の成分を含む商品を販売する店の店員など男女3人が逮捕されました。麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたのは、熊本市のCBD販売店「GOODCHILL熊本下通店」の店員で、福岡市に住む、大中卓也容疑者 22歳です。九州厚生局麻薬取締部によりますと、大中容疑者は、去年10月からことし2月の間、熊本県内またはその周辺で、大麻由来の違法薬物「THC」を使用した疑いです。