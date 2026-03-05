宇宙新興企業スペースワン（東京）は５日、同日午前１１時１０分に和歌山県串本町の同社発射場から打ち上げた小型ロケット「カイロス」３号機が飛行中断したことについて、約１分後に自律的に機体を破壊するシステムが作動したことを明らかにした。システムが作動した理由は不明で、同社は詳しい原因を調べている。同社の発表によると、３号機は同社発射場「スペースポート紀伊」で予定時刻の午前１１時１０分に打ち上げられた