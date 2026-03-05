ももいろクローバーZのメンバー、“あーりん”こと佐々木彩夏さん（29）が5日、結婚することを発表し、公式サイトを通じてメンバーの百田夏菜子さん（31）と、玉井詩織さん（30）、高城れにさん（32）がお祝いしました。■メンバーから“あーりん”へお祝いコメント全文【百田夏菜子】あーりん♡ご結婚おめでとうございます！これから歩むたくさんの時間が、愛にあふれ、笑顔あふれ、唐揚げあふれる日々となりますように‥！