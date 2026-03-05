藤井聡太六冠将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント準決勝は5日、大阪府高槻市の関西将棋会館で指され、藤井聡太六冠（23）＝竜王・名人・王位・棋聖・棋王・王将＝が永瀬拓矢九段（33）に敗れ、同棋戦の敗退が決まった。これで2026年の全八冠復帰はなくなった。藤井六冠は23年10月に史上初の全8タイトルを独占。24年6月に叡王を失冠、25年10月には王座を失い、六冠に後退した。開催中のタイトル防衛戦は、棋王戦5番勝負が1勝2敗