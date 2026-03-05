ラグビー、リーグワン1部の神戸は5日、デイブ・レニー・ヘッドコーチ（HC）が今季限りで退任すると発表した。レニー氏は母国ニュージーランドの代表監督就任が決まったばかり。レニーHCは2020〜23年にオーストラリア代表監督を務め、23〜24年シーズンから神戸を率いている。クラブを通じ「この2年半、チームは大きな成長と前進を遂げてきた。優勝という形で締めくくることができれば」とコメントした。