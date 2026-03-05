6回から登板し5四死球と乱調だったDeNA・藤浪＝横浜中日は定位置取りを狙う福永が2安打1打点と状態の良さを示した。開幕投手の柳は5回を5安打4失点。DeNAは高校出2年目の田内が2点三塁打で開幕1軍へアピールした。先発枠入りを目指す藤浪は5四死球の乱調だった。