ももいろクローバーＺの佐々木彩夏（２９）が５日、自身のインスタグラムで結婚を報告した。「この度結婚することになりました」と切り出し、「こうして人生の節目を迎えられるのも、これまで支えてくださったみなさんのおかげです」と感謝を表明。「これからも感謝の気持ちを忘れずに今まで以上に頑張ってまいりますので、引き続き応援していただけたら嬉しいです」と呼び掛けた。今年６月の３０歳の誕生日を前に一大決心した