７日の報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２を抽選で除外になった白毛のマルガ（牝３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は８日の中山７Ｒ・３歳１勝クラス（芝１６００メートル）に再投票して、出走することになった。鞍上は川田将雅騎手。なお、このレースには同じく報知杯ＦＲを除外になったポペット（牝３歳、栗東・高橋康之厩舎、父サトノクラウン）も津村明秀騎手で出走する。