女子プロレスラーの?太陽神?Ｓａｒｅｅｅ（２９）が、歌手の島谷ひとみ（４５）と異色のタッグを結成した。２０１１年４月にデビューしたＳａｒｅｅｅは２２日に横浜武道館でデビュー１５周年記念大会「太陽神Ｃｈｒｏｎｉｃｌｅ」を開催。同大会で自身の入場曲「太陽神」を島谷が生歌唱することが決定した。さらに５日に都内で開かれた会見に出席した島谷は「Ｓａｒｅｅｅちゃんにも作詞してもらって共作という形で新曲ができ