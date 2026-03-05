日本ハムは５日、北広島市から「優勝祈願米」の贈呈を受けた。贈呈式には新庄剛志監督が出席。北広島産「ゆめぴりか」１俵、６０キロを贈呈された指揮官は「ありがとうございます。いっぱい食べさせてもらいます」と感謝した。エスコンフィールドがある北広島市は、寒地稲作発祥の地。明治初期に収穫に成功した「赤毛米」は、「ゆめぴりか」などの道産ブランド米の祖先にあたる。縁起米とされることから、優勝祈願米として贈