◆日本男子プロゴルフツアーＩＳＰＳＨＡＮＤＡジャパン―オーストラリアチャンピオンシップ第１日（５日、ニュージーランド・ロイヤルオークランド＆グレンジＧＣ＝７２２１ヤード、パー７２） オーストラリアツアーとの共同主管で２０２６年シーズンの国内男子ツアーが開幕した。主催者推薦で出場したツアー通算２勝の藤本佳則（国際スポーツ振興協会）が７バーディー、１ボギーの６６で回り、６アンダーで単独首位ス