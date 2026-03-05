女優の藤原紀香が２０２６年度から関西大学の客員教授に就任すると５日、同大学が発表した。夫の歌舞伎俳優・片岡愛之助は２２年度から客員教授を務めており、２６年度も再任する。藤原は女優活動と並行してＮＰＯ法人「ＳｍｉｌｅＰｌｅａｓｅ世界子ども基金」を主宰するなど、社会貢献にも熱心に取り組んでいる。同大学は起用理由について「阪神・淡路大震災を経験された思いから『社会の役に立ちたい』との志を胸に大学卒業