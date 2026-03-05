【モデルプレス＝2026/03/05】気象予報士の吉井明子が3月5日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝食を公開した。【写真】45歳美人気象予報士「低カロリーなのに満足感ありそう」418kcalのカフェ風朝食◆吉井明子、418kcalの朝食披露吉井は「朝ごはん 418kcal」と記し、朝食の写真を投稿。いちご、オートミール、グラノーラ、牛乳が入ったボウル、玉ねぎドレッシングがかかったブロッコリースプラウト、ミニトマト、ディルが乗