花粉シーズン到来。くしゃみや鼻水が止まらない……それ、どのくらいの重症度か知っていますか？実は、くしゃみの回数や鼻づまりの程度によって「軽症」「中等症」「重症」と分類されます。押さえておきたい基本を、医師の山西敏朗先生に教えていただきました。1日のくしゃみ発作が11回以上なら「重症」アレルギー性鼻炎の重症度は、くしゃみ、鼻みず、鼻づまりの程度を総合して評価されます。くしゃみは連続して起きても1回と数え