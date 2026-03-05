アラブ首長国連邦（UAE）で開催されていた「フジャイラ・オープン」（ATPチャレンジャーツアー）に出場していたテニス男子の内山靖崇選手と松田龍樹選手が2026年3月5日、「中東脱出」を報告した。試合中にドローン爆破選手ら避難もアメリカとイスラエルは2月28日、イランに対して「エピック・フューリー（壮絶な怒り）」と名付けた大規模な戦闘作戦を実施。トランプ大統領は、攻撃によりイランの最高指導者・ハメネイ師が死亡し