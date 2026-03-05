鹿児島市のセンテラス天文館前の電車通りに計画されている新たなアーケードについて、不足していた建設費がまかなえる見通しとなったことが分かりました。来月、入札を予定しています。 天文館の事業者などでつくる実行委員会は、雨や火山灰を気にせずに買い物を楽しめるように、センテラス天文館前の電車通りに新たなアーケードの設置を計画しています。 アーケードは長さ28.5メート