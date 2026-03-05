県内で地域の活性化に取り組む人や団体を表彰する「鹿児島地域づくり表彰」が決まり鹿児島市で酪農のIT化に取り組む男性に表彰状が贈られました。 「鹿児島地域づくり表彰」は鹿児島地域振興局が鹿児島市や日置市など管内5つの自治体で地域の活性化に取り組む人や団体を表彰しているもので今年度は2人が選ばれました。 鹿児島市の有村浩一さん（78）は18歳で酪農業を始め、地域で若手の農家を育成する「県指導農業士」を35年以上