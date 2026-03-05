柳俊太郎、ACEes作間龍斗・渋川清彦、田中直樹（C）日本テレビ 柳俊太郎、作間龍斗(ACEes)、渋川清彦、田中直樹が、４月８日にスタートする水曜よる10時放送の新ドラマ「月夜行路―答えは名作の中に―」（日本テレビ）に出演が決定した。４月８日にスタートする水曜よる10時放送の新ドラマ「月夜行路―答えは名作の中に―」。文学オタクのバーのママ・ルナを演じる波瑠、家庭に居場所のない主婦・涼子を演じる麻生