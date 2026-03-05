高松北警察署(資料) 高松北署は5日、高松市松福町の無職の男(27)、さぬき市大川町の無職の男（23）、高松市一宮町の解体業の男（27）の3人を詐欺未遂の疑いで逮捕しました。 調べによりますと、高松市の無職の男は他の2人とそれぞれ共謀して、2025年5月、さぬき市の男が病院を受診・入院していないのに虚偽の診断書と請求書類などを保険会社(東京)の香川県内の支社に郵送し、医療保険の入院一時金30万円をだまし取ろうとし