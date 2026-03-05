ＮＹ原油時間外取引７６ドル台後半に上げ幅削る、ホルムズ海峡封鎖していない報道で 東京時間16:06現在 ＮＹ原油先物APR 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝76.88（+2.22+2.97%） ※「イランはホルムズ海峡を封鎖していないと軍関係者-テレビ報道」ブルームバーグ