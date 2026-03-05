メインシナリオ・・・レンジ放れを待つ、上値は0.7158が最初の関門。2月12日に0.7147まで上昇後、終値ベースで0.70-0.71台半ばでのレンジ取引が続いている。買い優勢となれば、23年2月2日の高値0.7158が最初の関門。高値更新となれば、節目の0.7200や22年6月3日の高値0.7283が意識される。これらを上抜くと、節目の0.7300や0.7400がターゲットになる。 サブシナリオ・・・売りが先行した場合、節目の0.7000に注目