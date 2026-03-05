FM AICHI（エフエム愛知）は、あす6日より新番組『Rock 5o'clock』（毎週金曜前5：00〜5：30）を放送スタートする。【写真】にっこり！ジョン・レノントークを終え満面の笑みの和田唱1960年代〜70年代を中心に、当時の音楽シーンを席巻したロックの名曲たちを、当時の時代背景やエピソードなどを交えて発信する番組。番組のパーソナリティー、セレクターを担当するのは、自他ともに認めるビートルズ・フリークの覆面DJ「Fi