動画配信サービス・Netflixが配信する『ONE PIECE』シーズン2の来日記者会見が5日、都内で行われた。6日のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本戦で、始球式に臨むルフィ役のイニャキ・ゴドイが意気込みを語った。【集合ショット】すごいオーラ！実写版『ワンピース』“麦わらの一味”が集結WBCと実写版『ONE PIECE』のシーズン2はいずれもNetflixで配信される。6日の日本戦の始球式には出演する“麦わらの一味”