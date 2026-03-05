「もっと働きたい」と考えている労働者は、およそ1割にとどまることが分かりました。厚生労働省が労働者3000人を対象に行った調査によりますと、「労働時間を増やしたい」と答えた人はおよそ1割で、「減らしたい」が3割、「このままで良い」が6割でした。「増やしたい」と答えた労働者のうち、時間外労働の上限規制＝月80時間を超えて働きたいと考えている人は、全体の0.5パーセントにとどまりました。「増やしたい」理由としては