私生活のスキャンダル疑惑により、事実上の休業状態に追い込まれている韓国俳優のキム・スヒョンが主演を務めたディズニープラス「ノックオフ」が、再編成の調整に入っていると４日、現地メディアのＮｅｗｓｅｎなどが報じた。記事によると、キム・スヒョンの法定代理人であるコ・サンロク弁護士が「ディズニープラスが２０２６年上半期の主要コンテンツラインアップを再整備している」として、「『ノックオフ』の編成時期を検