村上市は、物価高騰対策として市民1人あたり1万円分の商品券配布を発表していますが、3月5日から「引換券」による市民への配布が始まりました。政府が物価高対策として各自治体に「お米券」の活用などを推奨していた支援について、村上市はことし1月に全市民に対し1万円分の「村上市くらし応援商品券」の配布を発表し、3月5日から商品券を受け取れる「引換券」を2月に全世帯へ発送しています。対象はことし1月1日時点で住民登録さ