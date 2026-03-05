女子アジアカップは4日にグループリーグ第1節の日程を終了した。C組の日本女子代表(なでしこジャパン)は台湾に2-0で勝利。また、同組の他試合はベトナムがインドに2-1で勝利した。日本は7日の第2節でインドと対戦する。C組はFIFAランク順の結果となった。8位の日本が42位の台湾に、37位のベトナムが63位のインドにそれぞれ勝利。ベトナム紙『タインニエン』は、母国チームの白星発進を「期待の持てるスタート」と称えた。ベ