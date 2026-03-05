東京羽田ヴィッキーズは3月5日、栗林未和が「大樹生命 Wリーグ 2025-26シーズン」をもって契約満了となり、退団することを発表した。 現在27歳の栗林は、188センチ86キロの体格を誇るセンター。札幌山の手高校出身で、2017年に富士通レッドウェーブでWリーグのキャリアを始めた。2022－23シーズンのシャンソン化粧品シャンソンVマジックを経て、翌シーズンに東京羽