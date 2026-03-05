シスメックスがこの日の取引終了後に、自社株買いを実施すると発表した。上限を３０００万株（自己株式を除く発行済み株数の４．８１％）、または３００億円としており、取得期間は３月６日から９月１８日まで。なお、取得した全株式は９月３０日付で消却する。 出所：MINKABU PRESS