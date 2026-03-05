Jリーグは5日、3月7日から予定していたU-17 Jリーグ選抜のドイツ遠征を中止すると発表した。Jリーグの発表によると、昨今の世界情勢の影響を受け、搭乗予定便の運航見通しが立っていないことなどを踏まえ、選手およびスタッフの安全を最優先に検討。その結果、遠征の中止を決定したという。「今後も日本サッカーの水準向上に向けて、さまざまな取り組みを行っていく」としている。今回の取り組みは昨年10月から行っているJリ