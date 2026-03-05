リンクをコピーする

日経平均株価 始値55204.16 高値56619.98 安値54910.33 大引け55278.06(前日比 +1032.52 、 +1.90％ ) 売買高27億7746万株 (東証プライム概算) 売買代金9兆686億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は4日ぶり反発、買い戻し優勢で一時2300円超高 ２．米株価指数先物が下落し上値を圧迫 ３．後