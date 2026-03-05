WBC初戦を翌6日に控え、前日練習を行った侍ジャパン。井端弘和監督が練習後にインタビューに応じました。選手たちの練習の様子について「準備はしっかりできたかなと思いますし、選手の動きも非常によかった」と語った井端監督。選手たちは自身のバッティングの様子を動画で確認したり、ストレッチなどで体をほぐしながら、落ち着いた調整を見せました。初戦の相手はチャイニーズ・タイペイ。侍ジャパンは2024年のプレミア12・決勝