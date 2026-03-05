女優の飯島直子（58）が5日、自身のインスタグラムを更新し、予想外の“事件”を報告した。「こちら晴天ここ数日は冬に逆戻りしつつも今日はぽかぽかです花粉も飛びまくり」と気温が上がり花粉の飛散が気になる季節となったことを報告。以前の投稿でも花粉症についてつづっていたが、「しんどいと思いながらも先月検査をしたらまさかの花粉症反応０という事件」と2月に受けた検査ではアレルギー反応がなかったこ