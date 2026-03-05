3日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは、28日（土）・29日（日）に蓮田市総合市民体育館パルシーで行われるSVリーグ女子第21節のハーフタイムイベントにトロンボーンプレイヤーの馬場桜佑さんとピアノYouTuber・みやけんさんがゲストで登場することを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 第21節でデンソーエアリービーズを